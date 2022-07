Muore in piscina: bambino romano di 6 anni annega in un resort in Sardegna. Era in vacanza con i genitori

Un bambino di 6 anni è morto annegato mentre stava giocando in acqua, dentro una piscina in un resort, il Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Sardegna. La famiglia romana aveva scelto la bella località sarda per trascorrere alcuni giorni di riposo.

Non riusciva a raggiungere il bordo

All'improvviso i genitori del piccolo, si sono accorti che il bimbo stava annaspando in acqua e non riusciva a raggiungere i bordi della piscina, dove si trovavano madre e padre. Immediato l'intervento in piscina, ed i soccorsi sono partiti immediatamente, mentre il personale del resort avrebbe chiamato il numero di emergenza 118 che ha fatto giungere sul posto un’eliambulanza dell’Areus, decollata da Olbia.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Movida, ucciso a coltellate un ragazzo di 26 anni ad Anzio. Caccia aperta all'aggressore TENERIFE Estate cafona, prenotano e abbandonano i lettini (e asciugamani) in piscina. Sui social: «Vergognatevi»

La rianimazione

I medici hanno da subito tentato le manovre di rianimazione nei confronti del piccolo, che aveva perso conoscenza, ma ogni tentativo è stato inutle. Il bambino è morto subito dopo. Forze dell'ordine e magistrati stanno ricostruendo i fatti per comprendere la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.