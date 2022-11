Malore improvviso, morto bimbo di 8 anni: stroncato da un'ischemia cerebrale. Genitori sconvolti

E' morto ad appena otto anni, colpito da ischemia cerebrale. Un malore improvviso, quello che domenica scorsa ha colpito Mehdi Jusufovski, bimbo di origine macedone, residente a Spinea (Venezia) che è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Giorni di lotta per la vita ed il disperato tentativo dei medici di salvarlo. Poi la notizia che nessun genitore vorrebbe mai sentire. Il piccolo non ce l'ha fatta, racconta in un articolo la Nuova di Venezia e Mestre.

Ha lottato per la vita

Mehdi era a casa domenica scorsa quando ha avvertito il malore, i genitori hanno chiamato i soccorsi che d'urgenza l'hanno portato all'ospedale di Dolo, ma la situazione al suo arrivo era già disperata; la diagnosi di ischemia celebrale non lasciava molte speranze di salvezza, il bambino allora, per un ennesimo tentativo dei medici, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Vicenza. Tutto inutile.

Il ricordo della classe

Mehdi frequentava la terza elementare alla scuola primaria Nievo e per i suoi piccoli compagni di classe sapere che Mehdi non tornerà più a giocare e studiare con loro è molto triste. «Era un bambino bellissimo e dolcissimo, sempre sorridente e vivace», è il ricordo di una mamma, «Mehdi era un buono e si faceva voler bene da tutti senza alcuna eccezione», è il commento commovente di un altro genitore.