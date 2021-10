VOGHERA - Un bambino di 11 anni è morto investito da un mezzo pesante a Voghera (Pavia), in via papa Giovanni XXIII. Il piccolo C.R. È stato dichiarato deceduto sul posto dal personale sanitario. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora da accertare, il bambino si stava muovendo in bici insieme al fratello. Sul posto un'auto medica, un'ambulanza, gli agenti della polizia locale e gli uomini dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA