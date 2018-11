Bimbo di due anni cade in piscina e muore: «Era sfuggito a mamma e nonna»

Tragedia ieri in una piscina privata di una tenuta a Gaiole in Chianti, nel senese, dove un bambino di due anni è affogato ed è morto dopo essere caduto accidentalmente in acqua: è successo nel pomeriggio di ieri.



Il bimbo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava giocando vicino al bordo della piscina quando è sfuggito al controllo della madre e della nonna ed è finito in acqua. Le urla della madre hanno richiamato le persone che in quel momento si trovavano nell'azienda e che hanno prestato i primi soccorsi. All'arrivo dei sanitari del 118, però, le condizioni del bambino erano già gravissime e i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che conducono le indagini.

