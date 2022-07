Bambino mascherato da Chucky terrorizza un quartiere (e il video fa il giro del web)

Un bambino travestito da Chucky sta terrorizzando un intero quartiere in una città degli Usa. Il personaggio del film horror "La bambola assassina" non è uscito dal piccolo schermo ma viene interpretato da un bambino di 5 anni che da giorni sta spaventando i residenti di un quartiere di Albertville, in Alabama. Come racconta un uomo a "Today Usa", il bambino è solito spendere parte della sua giornata sul marciapiede fissando le macchine che gli passano accanto. Il video della scena è effettivamente "spaventoso".