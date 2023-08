Bambino di 2 anni ingerisce psicofarmaco prescritto alla nonna, intossicato all'Aquila: è grave

Bambino di due anni, originario di Sora, in provincia di Frosinone, ingerisce uno psicofarmaco prescritto alla nonna. Le sue condizioni di salute, sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.

Il ricovero

È successo nel Comune di Opi, nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in provincia dell'Aquila. A chiamare i soccorsi, alcuni familiari, dopo che il piccolo, non si è sentito bene. Il bambino è stato condotto con l’elisoccorso all’ospedale di Avezzano, dove è attualmente ricoverato, nel reparto pediatria.

Come sta

I medici stanno valutando il trasferimento in una struttura sanitaria di Roma, che la momento non è stata possibile per il cattivo tempo. Ci sono indagini in corso, da parte dei carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Castel Di Sangro.