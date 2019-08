Bimbo di tre anni si perde nella foresta infestata di lupi e orsi: ritrovato dopo due giorni

di Federica Macagnone

Quando ormai le speranze di trovarlo in vita sembrava ridotte al lumicino, il pianto di Kolya Barkhatov, 3 anni, ha spezzato il silenzio di quella foresta infestata di orsi lupi . Il piccolo è riuscito a sopravvivere due giorni da solo nella natura selbaggia sfuggendo a mille insidie letali .La storia a lieto fine proviene da Bolsherechensky, nell'Omsk Oblast, in Russia . Pochi giorni fa la famiglia del piccolo era andata in gita nella foresta per raccogliere bacche. Ma ben presto il piccolo Kolya si era stancato e aveva chiesto al papà di poter rientrare in macchina. Il padre ha accettato a una sola condizione: non doveva muoversi da lì fino al loro ritorno. Ma la curiosità del piccolo è stata più forte della promessa data. Nonostante la famiglia si trovasse a pochi metri, non si è accorta che il bimbo si stava avventurando da solo tra quegli alberi che lo avrebbero risucchiato come in un enorme buco nero. Quando, dopo appena quindici minuti, i genitori sono tornati in macchina Kolya non c’era: lo hanno cercato per tre ore, poi hanno avvertito i soccorsi.Una squadra di 500 uomini, tra volontari e forze dell’ordine, hanno setacciato a tappeto l’area con l’aiuto di droni, fuoristrada, elicotteri e cavalli. E quando ormai l’ultima speranza di ritrovarlo in vita si stava spegnendo, da un’area paludosa il piccolo Kolya ha fatto sentire la sua voce. Il bimbo, che è ancora sotto choc, è ricoverato in ospedale per ipotermia e per disidratazione. Le sue condizioni sono stabili, ma ce la farà: un giorno potrà raccontare ai suoi figli quella spaventosa avventura vissuta nei boschi.