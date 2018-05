Bambino dimenticato in centro dopo la gita Il prof: «Non dirlo a nessuno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATANIA - Non lo hanno dimenticato a casa come ildi Mamma ho perso l’aereo e non sono i suoi genitori, ma ha dell’assurdo l’episodio avvenuto a: e non è la trama di un film, è tutto vero. Un ragazzino di 11 anni è stato letteralmentedel capoluogo etneo, dove si trovava per una visita scolastica: per l’accaduto, due insegnanti sono stati denunciati dalla polizia.Il bimbo è stato trovato in lacrime e spaventato, da una persona che ha poi avvisato i due insegnanti: uno di loro sarebbe andato a prenderlo in motorino consigliandogli di non dire niente a nessuno. «Non raccontarlo, è un segreto», avrebbe detto all’alunno,e per aver perso i compagni.Consiglio però non seguito dal ragazzino, che appena tornato a casa ha raccontato tutto a mamma e papà: i genitori hanno ovviamente sporto denuncia per abbandono di minore nei confronti dei due docenti, ‘colpevoli’ della grave disattenzione e mancanza.