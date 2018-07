Bambino di otto anni precipita dal balcone al terzo piano: è gravissimo

ROMA - Tragedia al Collatino, un bambino di 8 anni italiano è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo che affaccia su via Collatina all'altezza dei civico 49, alla periferia di Roma. Il bambino è stato trasportato dal 118 in codice rosso in ospedale. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Sapienza che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

