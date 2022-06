Bambino di 8 anni guida l'auto della mamma: a bordo anche il fratellino neonato

Tragedia sfiorata nella Carolina del Nord dove un bambino di otto anni ha guidato per circa due miglia fino a casa sua con il fratello neonato in macchina. È successo martedì sera, quando una madre ha consegnato le chiavi al figlio e gli ha chiesto di avviare il veicolo mentre lasciavano la casa di un parente.

APPROFONDIMENTI LA FOLLIA Sesso nel confessionale del convento: le suore di clausura ancora...

Bambino di 8 anni guida l'auto della madre per chilometri con il fratello neonato dietro

Ad allertare il 911 è stata la stessa donna che, come riferisce l'emittente Wsoc-Tv, è rimasta sconvolta nel costatare come pochi istanti dopo aver dato le chiavi al bambino la macchina fosse sparita. Il primo pensiero è stato quello che un ladro fosse salito sulla vettura e avesse rapito i due minori.

«Abbiamo cercato di inseguirlo lungo la strada» ha detto all'operatore del 911. Dal resoconto del portavoce della polizia di Gastonia, Rick Goodale, pare che il minore abbia guidato per quasi due miglia fino a casa sua e che in seguito si sia di nuovo allontanato prima che le autorità lo fermassero diversi isolati dopo.

«Queste strade che ha percorso non sono strade secondarie senza altre auto. Queste sono strade ben percorse nella città di Gastonia», ha detto Goodale. «Sarebbe potuta finire in tragedia». La madre del ragazzo ha spiegato che il bambino non aveva mai guidato un'auto e che «accidentalmente» l'aveva messa in retromarcia.

Il ragazzo ha detto che era spaventato e guidava in mezzo alla strada per evitare le auto, ma sapeva di doversi fermare al semaforo perché aveva visto sua madre farlo. Data la giovanissima età, il bambino non verrà portato in tribunale, ma il dipartimento di polizia ha già provveduto a deferire la questione al Dipartimento dei servizi sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA