Bambino di 2 anni cade dal 16esimo piano e muore: era in casa con mamma e sorella

Un bambino di due anni è morto dopo essere caduto dal sedicesimo piano di un palazzo. E' successo a Rennes, in Francia verso le 15 del pomeriggio. Per il bimbo non c'è stato nulla da fare malgrado l'intervento dei soccorsi. La famiglia è in stato di choc, così come i passanti che lo hanno visto cadere, secondo quanto riportano i quotidiani online.

Al momento della caduta in casa con la vittima c'erano sua sorella gemella e sua madre. La polizia sta indagando sull'accaduto: secondo le prime informazioni la caduta potrebbe essere stata accidentale. Sul corpo del bimbo verrà eseguita un'autopsia.

#Rennes un enfant de 4 ans est tombé du 11 Ève étage tour Sarah Bernhard . pic.twitter.com/WivcNQHRwv — Philippe Leray (@Philleray) November 13, 2021

