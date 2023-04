Bambino in bici urta una donna di 87 anni al parco e la uccide: il papà rischia il carcere e 200mila euro di risarcimento

Porta il figlio di 5 anni al parco per insegnargli ad andare in bici, ma il pomeriggio si trasforma in un incubo. Il bambino urta per errore una donna di 87 anni e la fa cadere. La signora sbatte con la testa al suolo e muore tragicamente in ospedale. Adesso il papà rischia una condanna per omicidio colposo e un maxi risarcimento di 200mila euro alla famiglia.

Il racconto

L'episodio è avvenuto nel marzo scorso. La procura di Milano, racconta il Corriere della Sera, per legge è costretta a porre in capo al padre del bambino la responsabilità penale nel decesso della donna. L'uomo aveva tolto le rotelle alla bicicletta di suo figlio, il bambino ha preso velocità e ha colpito la signora. La donna è stata trasportata in ospedale, dopo la chiamata al 118 arrivata proprio dall'uomo che adesso rischia l'imputazione. La donna, dopo aver perso conoscenza, è morta in ospedale.

Cosa dice la legge

Il genitore è stato denunciato in quanto la garanzia rispetto a un danno causato da un minorenne si pone in capo al genitore o al tutore «salvo che provi di non essere stato in grado di impedire l'evento». In questo caso, trattandosi di un minorenne sotto i 14 anni, quindi non imputabile, il procedimento è stato ascritto al padre. La donna, una 87enne, stava passeggiando con una sua amica e il bambino in bici le era finito contro.