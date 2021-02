Bambino di 11 anni avvelenato dalla sua matrigna: trovato in un cestino nel seminterrato della casa

Un bambino di 11 anni è stato trovato morto, in stato di malnutrizione, dopo essere stato avvelenato dalla compagna del padre. Roman Lopez è stato trovato in un cestino nel seminterrato della sua famiglia, dopo che era scomparso nel gennaio 2020 ma solo ora è stata fatta chiarezza sulle cause del decesso. La tragedia è successa in California.

Il bambino, secondo i risultati dall'autopsia era malnutrito e disidratato, ma non aveva evidenti segni di violenza sul corpo. La sua matrigna Lindsey Piper, 38 anni, e il padre Jordan Piper, 36 anni, sono stati arrestati e accusati di abusi sui minori e torture. La donna è accusata di aver ucciso lei stessa il bambino avvelenando l'acqua che stava bevendo per motivi che ancora non sono chiari.

A dare l'allerta dopo la scomparsa del piccolo è stato il padre che ha dovuto insistere più volte affinché gli agenti facessero qualcosa, come riporta anche il Sun. Più di un giorno è stato necessario perché fosse trovato, ma le autorità hanno considerato il padre complice degli atti di abusi e violenze. I tre vivevano insieme ad altri 7 figli, affidati ai servizi sociali dopo il fermo della coppia. I due sono stati arrestati e a breve si terrà un processo a loro carico.

