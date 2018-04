Bambini e smartphone, i dati allarmanti: "Uno su quattro a sei anni ne ha già uno"

Smartphone e tablet, un uso eccessivo rende gli studenti italiani 'asini' in matematica

La stragrande maggioranza dei genitori è concorde nel ritenere che l'età ideale, per il primodei loro figli, sono gli undici anni. Eppure, un quarto deisotto i sei anni ne possiede già uno. Questo è quanto accade in, stando ad una ricerca condotta dal portale di e-commerce, ma probabilmente anche inla situazione non è poi così diversa. Come riporta The Independent , l'indagine ha messo in risalto che la metà dei bambini, di età inferiore ai sei anni, che possiede uno smartphone lo utilizza per circa 21 ore alla settimana. Le responsabilità, in questo caso, sono tutte dei, che molto spesso non badano a spese (gli smartphone più acquistati per i figli sono Samsung e iPhone) e soprattutto non utilizzano le dovute precauzioni. L'80% dei genitori intervistati ha ammesso di non fare nulla per limitare l'utilizzo prolungato dello smartphone da parte dei figli, mentre solo il 25% ha deciso di bloccare l'utilizzo dei dati, consentendo così ai bambini solo di effettuare chiamate e inviare messaggi di testo.Ledi queste cattive abitudini possono variare molto ed essere anche piuttosto gravi: non disabilitare l'utilizzo dei dati, ad esempio, può costare una fortuna (si pensi ad esempio aglicon le impostazioni automatiche che non richiedono la conferma o la password), ma questo è nulla rispetto alle insidie del web come la. Gli psicologi dell'età evolutiva raccomandano ai genitori di essere attenti e di monitorare costantemente le attività dei loro figli con dispositivi come, ma non solo: se la tendenza generale è questa, occorre pensare seriamente ad una riduzione drastica delle ore passate dai bambini con questi dispositivi.