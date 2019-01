Tre bambini di uno, quattro e sei anni trovati morti intrappolati in un freezer

di Simone Pierini

I corpi dia cassettoni lasciato fuori da una casa nella contea di Suwanee, in Florida. All'arrivo del 911 i piccoli non respiravano nonostante i tentativi di famigliari e vicini di rianimarli. Trasportati immediatamente in ospedale per loro non c'è stato nulla da fare.Secondo le forze dell'ordine i genitori erano a casa quando. Sarebbero entrati nel congelatore che era all'esterno dell'abitazione e scollegato dalla corrente. Il freezer, che era stato acquistato da poco ma non ancora utilizzato, è stato trovato chiuso.L'ultima persona ad averli visti, una donna, è entrata nella casa dove abitavano per usare il bagno. Una volta uscita non li ha più notati. Ha svegliato un'altra donna, presumibilmente la madre, che stava riposando prima del turno di notte, e hanno iniziato a perlustrare la proprietà. Poco dopo hanno sollevato il coperchio del congelatore e hanno trovato i tre bambini all'interno che non respiravano.Le autorità ritengono che il coperchio sia stato chiuso dopo che i bambini sono entrati, intrappolandoli all'interno. Il freezer tuttavia non aveva un lucchetto. La polizia sta indagando ma al momento non è ancora stata formulata alcuna ipotesi.