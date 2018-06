Botte e urla ai bimbi dell'asilo, sospese quattro suore: al buio se non mangiavano

I Carabinieri hanno installato le telecamere nella scuola accertando le violenze ai danni dei bimbi, in particolare schiaffoni, strattoni, capelli tirati; i piccoli - secondo quanto riferito dagli investigatori - venivano anche chiusi in una stanza buia se non finivano presto di mangiare.

Quattro suore sono state sospese dall'insegnamento in una scuola paritaria per l'infanzia di San Marcellino, nel Casertano, per maltrattamenti nei confronti di alunni minori. I carabinieri di San Marcellino hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana nei confronti delle quattro suore, rispettivamente di 76, 54, 47 e 34 anni, per le quali è stata disposta la sospensione dal servizio pubblico di insegnamento per la durata di 12 mesi.Le suore, responsabili della gestione e delle attività didattiche della scuola paritaria, dovranno rispondere di maltrattamenti aggravati ai danni di alunni minori.Le indagini, condotte tra i mesi di aprile e maggio di quest'anno, sono scaturite dalle denunce presentate ai carabinieri di San Marcellino da parte dei genitori di cinque bambini, alunni della scuola, che, all'interno delle mura domestiche, avevano manifestato disagio e cambiamenti di umore chiaramente riconducibili a comportamenti subiti presso l'istituto scolastico. L'attività di indagine, condotta anche mediante l'utilizzo di videocamere, ha permesso di documentare diversi episodi ai danni dei bambini.