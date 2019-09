Usa, in cinque anni arrestati quasi 30 mila bambini sotto i 10 anni

Negli Stati Uniti in cinque anni quasi 30 mila bambini al di sotto dei dieci anni sono finiti in manette. Lo rivelano le statistiche dell'Fbi per un periodo che va dal 2013 al 2017. Il numero sale alle stelle per la fascia di età tra i 10 ed i 12 anni: quasi 230 mila. Le statistiche sono emerse sull'onda di alcuni arresti di minori, trattati come piccoli adulti, in alcune scuole del paese. In particolare ad Orlando sono state arrestate due ragazzine di sei anni per reati minori. L'ufficiale responsabile è stato poi licenziato. Negli Stati Uniti 34 Stati non hanno un'età minima per la delinquenza minorile mentre gli altri l'hanno fissata a dieci anni. In 24 stati invece non c'è un'età minima per trasferire i casi di delinquenza minorile ad un tribunale penale per adulti.

Clamoroso, due anni fa, il caso di un bambino di 7 anni, iperattivo, studente delle scuole elementari: durante una crisi fu prima malamente immobilizzato, per poi essere portato via dall’istituto come se fosse un criminale. E la famiglia del bambino non fu nemmeno tempestivamente informata dai dirigenti scolastici dell’accaduto ed il minore fu confinato per 7 giorni in un centro di igiene mentale (e per i primi due non potè ricevere visite dalla madre) dove venne imbottito di psicofarmaci.