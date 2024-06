Sofia Archetti investita e uccisa dal suv, la nonna alla guida sotto choc: «Non l'ho vista». La manovra e i dubbi sull'incidente

Il dramma di Sofia Archetti ha distrutto due famiglie. La bambina di un anno e mezzo è morta lunedì 3 giugno, schiacciata da un suv insieme a sua nonna nel parcheggio dell'asilo "Little England". Alla guida dell'auto un'altra nonna, che era andata a prendere il nipote a scuola. La signora Grazia, 75enne indagata per omicidio stradale, non si dà pace per quello che è successo. «Sono disperata, sotto choc», le parole della donna riportate dal Corriere. Oggi, mercoledì 5 giugno, ci sarà la veglia di preghiera per la piccola, mentre il funerale sarà domani alle 11.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.45 di lunedì 3 giugno.

La piccola Sofia era insieme alla nonna, quando è stata travolta e ha picchiato la testa. La corsa in ospedale non è servita a salvarle la vita. «Non mi sono accorta di loro. Non le ho viste», ripete la 75enne che era alla guida, ancora in stato confusionale.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, con una manovra a velocità ridotta si sarebbe spostata da un parcheggio a un altro senza rispettare la segnaletica del parcheggio. Una manovra repentina che ha provocato la morte di Sofia. La dinamica è ancora da accertare, al vaglio ci sono i filmati delle telecamere di sicurezza.

Dai video delle telecamere si vedrebbe la 75enne forse accorgersi della piccola Sofia e della nonna le quali, a loro volta, avrebbero notato il suv e lo sguardo della conducente. Pensando, quindi, che avrebbe frenato per lasciarle passare. Ma l’automobilista non avrebbe rallentato, riporta il Corriere. La donna è indagata per omicidio stradale.

Supporto psicologico per i testimoni

Mazzi di fiori sull'asfalto dove è avvenuta la tragedia, silenzio e incredulità. Tutto questo è stata alla scuola Little England di Brescia il giorno dopo la morte della piccola Sofia, la bambina di un anno e mezzo travolta mentre era con la nonna da un'auto guidata da un'altra nonna che era andata a scuola a prendere il nipotino. Pochi i bambini che oggi sono entrati al nido e alla materna, di più invece quelli delle scuole elementari. La scuola ha iniziato un percorso di supporto psicologico per gli stessi bambini e anche per gli insegnanti, molti dei quali sono stati testimoni diretti della tragedia avvenuta all'orario di uscita dalle lezioni e nel parcheggio interno del plesso scolastico privato.