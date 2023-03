Bambina di 3 anni trova una pistola carica in casa: spara e uccide la sorellina

Una bambina di tre anni ha preso in mano una pistola, ha sparato alla sorellina di 4 anni e l'ha uccisa: una incredibile tragedia avvenuta in Texas, l'ennesimo caso legato alla proliferazione delle armi da fuoco negli Stati Uniti. La bambina ha trovato in casa l'arma, una pistola semiautomatica carica, e ha sparato accidentalmente alla sorellina.

Bimba di 3 anni spara e uccide la sorellina

Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales, le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della casa. Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l'arma carica e incustodita in un luogo non sicuro.