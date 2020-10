Bambina di un anno muore intrappolata nell'auto rovente, il papà si è rifiutato di rompere il finestrino: «Non ho i soldi per riparlo»

Una bambina di un anno è morta intrappolata nell'auto rovente parcheggiata sotto al sole perché il papà ha chiuso accidentalmente la vettura lasciando le chiavi all'interno, e la tragedia è avvenuta perché il papà della piccola si è rifiutato di rompere il finestrino a causa dei costi di riparazione dell'auto, dicendo che non aveva soldi per sostituire la finestra se fosse rotta. Il papà della bimba, il 27enne Sidney Deal, inoltre ha detto agli agenti di polizia di Los Angeles, in California, Usa, che l'aria condizionata dell'auto era accesa e che sua figlia Sayah era «ok».

Sidney Deal non ha permesso ai poliziotti di rompere il finestrino, chiamare un fabbro o un carro attrezzi a causa del costo di riparazione dell'auto. Gli agenti, tuttavia, hanno rotto il finestrino e hanno cercato di soccorrere la piccola ormai priva di sensi, ma la bimba è morta pochi attimi dopo.

La polizia ha ricostruito la vicenda, sostenendo che la bambina è rimasta intrappolata nell'auto rovente per almeno un'ora. Il papà della bimba ha riferito agli agenti che sua figlia si stava muovendo tra i sedili e quando si è sdraiata sul pavimento dell'auto ha pensato che si fosse addormentata.

Sidney Deal è stato accusato delle lesioni causate alla figlia ed è stato arrestato.

Her dad, Sidney Deal, was arrested. But neighbors say police refused to break the car window until the girl was unresponsive.

Dozens have gathered at 1719 H Street, where a nearly-2-year-old girl died while locked in a hot car yesterday.

Today I’m continuing to follow the death of 21-month-old Sayah Deal, who was found dead in a car earlier this week. Her father Sidney Deal is being charged with child abuse/neglect with substantial bodily harm.

We will have continuing coverage tonight on @8NewsNow. pic.twitter.com/dRWwXtNBin

— Kate Houston (@katehouston_tv) October 7, 2020