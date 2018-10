Bimba di 4 anni cade dal trattore e muore schiacciata

ZURIGO - Una bambina di quattro anni è morta travolta da un macchinario agricolo a Brütten, nel canton Zurigo. La piccola, nel tardo pomeriggio di ieri, si è trovata su un trattore guidato da un 64enne che stava effettuando lavori in un campo, quando è caduta a terra ed è stata investita.



Nell'incidente, la bimba ha subito ferite talmente gravi che, nonostante l'intervento dei sanitari e di un dottore, è morta sul posto, ha indicato oggi la polizia cantonale. Gli inquirenti hanno lanciato un appello a eventuali testimoni per chiarire la dinamica dell'accaduto. La polizia non precisa se fra la vittima e il 64enne vi fosse un rapporto di parentela.

