Bambina di un anno morta nel passeggino mentre la mamma fa shopping

di Alessia Strinati

Laaveva appenaquando èsotto gli occhi dei genitori che si trovavano in giro a fare shopping proprio per lei. Gemma Williams, 33 anni, era per negozi aalla piccola quando si è accorta che qualcosa non andava.La piccola Lexie era affetta da un difetto cardiaco congenito molto raro, il cosiddetto Ritorno venoso anomalo polmonare totale (RVPAT), che l'ha uccisa senza che nessuno si accorgesse di nulla e potesse quindi darle una mano. Gemma e il marito Jason Thomas, 39 anni, vivono insieme al loro bambino Oliver nel Carmarthenshire, nel Galles del Sud e a distanza di 5 anni dalla tragedia hanno confessato al Daily Mail , di non essere mai riusciti a superarla.Gemma oggi ha istituito un gruppo di sostegno per i genitori che hanno passato e che stanno passando quello che lei ha vissuto con la sua bambina. «È molto difficile parlare con qualcuno che non ha vissuto quello che abbiamo vissuto noi. Con questi incontri vogliamo mettere in contatto gli altri con dei genitori in lutto. In un certo senso, persone nella stessa barca, sanno cosa stai per dire prima che lo dici, sanno cosa stai provando», ha spiegato la donna.A distanza di anni Gemma ricorda il giorno della morte di Lexie con dolore. La mamma era appena uscita dal negozio con il passeggiono, quando ha sfiorato il volto della figlia che credeva stesse dormento, non notando alcuna reazione l'ha presa in braccio e si è resa conto che qualcosa non andava. Poi le è stato fatto il messaggio cardiaco e la corsa in ospedale, ma per Lexie era troppo tardi.