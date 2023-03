Bambina morta a due anni per arresto cardiaco, il dramma della mamma: «Mia figlia non respira»

ROVIGO - Aveva solo due anni ed il suo piccolo cuore ha smesso di battere la notte scorsa, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale del Suem 118 prima e del Pronto soccorso di Rovigo poi. A spegnersi, una bambina con origini nigeriane che viveva con la famiglia in via Vittorio Veneto a Rovigo.

L'arresto cardiaco

È stata la mamma a chiamare disperata il 118 ed a precipitarsi per strada ad attendere l'arrivo dell'ambulanza con la piccola in braccio, in arresto cardiaco. All'arrivo dei soccorritori la bambina è stata immediatamente intubata e trasportata al Pronto soccorso dove le sono state praticate manovre rianimatorie per quasi un'ora. Tutto vano. La tragedia ormai si era compiuta ed i medici hanno potuto solo arrendersi e dichiararne l'avvenuto decesso. Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire perché il cuore della bambina di appena due anni si sia improvvisamente e tragicamente fermato.