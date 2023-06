Bambina di 4 anni muore in casa: uccisa a colpi di pistola da un altro bambino

Orrore negli Stati Uniti in Illinois. Una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata colpita accidentalmente con un proiettile da un altro bambino, in una casa di River Grove nella mattinata di ieri, intorno alle 10, riferiscono i media Usa che citano le autorità locali e la polizia.

Bimba di 4 anni muore per un colpo di pistola

Il padre della piccola ha detto agli agenti che non era in casa quando è partito il colpo. L'uomo, che è il proprietario dell'arma, ha una regolare autorizzazione per la pistola e sostiene che la teneva su uno scaffale alto in un armadio. Dopo essere stato informato dell'incidente dall'altro bambino ha detto di aver chiamato immediatamente un'ambulanza e ora sta collaborando con gli investigatori.