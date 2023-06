Papà dimentica di portare la figlioletta all'asilo: bimba di un anno trovata morta in auto a Roma

ROMA - Tragedia a Roma in zona Cecchignola. Una bambina di un anno è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri, nell'area della cittadella militare. Sul posto le ambulanze del 118 insieme con i carabinieri per le prime indagini.

Papà dimentica di portare la figlioletta al nido: bimba di un anno muore in auto

Secondo i primi accertamenti la piccola sarebbe stata lasciata sola in auto dal papà - un carabiniere che lavora alla divisione generale per il personale militare del ministero della Difesa -.

La mamma avrebbe poi dovuto riprenderla all'asilo, ma quando la donna è arrivata le hanno detto che la piccola non c'era. A quel punto ha visto la macchina del marito parcheggiata con la bimba all'interno. Purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare. Entrambi i genitori sono al momento sotto choc. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur.