Bimba ha una strana macchia sul palato, i medici non sanno cos'è. Poi la scoperta...

Una giornata difficile da dimenticare per una giovanedi due bambini: la sua, di neanche un anno, all'improvviso presentava una stranascura sul, che ha fatto brancolare nel buio anche alcuni medici dello studio a cui si era rivolta.La vicenda di, una donna statunitense, ha dell'incredibile: mentre giocava con la sua secondogenita,, la mamma ha notato quella stranae, non sapendo cosa fosse, aveva provato a pulirla, senza tuttavia riuscirci. A quel punto, allarmata, la donna ha chiamato i suoi familiari e ha portato immediatamente la figlia da un medico.Come raccontato dalla donna su Facebook, e riportato dal Mirror , durante la visita anche il pediatra è rimasto piuttosto spiazzato di fronte a quellae aveva suggerito a Darian che potesse trattarsi di una voglia o comunque di una macchia già presente dalla nascita. La mamma, però, aveva negato categoricamente questa ipotesi: «Controllo sempre la bocca di mia figlia e sono molto attenta alla sua igiene orale, vi assicuro che non c'era prima».Mentre i medici, semre più perplessi, avevano deciso di sottoporre la bimba a dei test approfonditi, all'improvviso una infermiera aveva avuto l'idea di provare a grattare via quella macchia, riuscendo a rimuoverla e scoprendo che si trattava semplicemente di un pezzo dimangiato dalla piccola. «In quel momento non sapevo se ridere o piangere, ma dubito che dopo questo episodio avrò il coraggio di farmi vedere di nuovo da quei medici» - ha spiegato, decisamente sollevata, Darian - «Sto sempre molto attenta a mia figlia, ma in questo periodo sta mettendo i dentini e cerca di mordere e masticare di tutto. Quello che mi conforta è che avrebbe potuto strozzarsi e invece devo ringraziare Dio se quel pezzo di cartone è rimasto incastrato sul palato».