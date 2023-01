Abbandonano la bimba di 5 anni tutto il giorno a casa con popcorn come cibo. Denunciati

Lasciavano la bambina di 5 anni a casa da sola per tutto il giorno, da mangiare aveva solo i pop corn lasciati dalla madre. Una donna e il suo compagno sono stati denunciati martedì 10 gennaio dai carabinieri di Stradella (Pavia) con l'accusa di abbandono di minore.

La piccola era a casa con il gatto

A far scattare i controlli dei militari è stata la segnalazione anonima di un cittadino che ha affermato che, quando i turni di lavoro coincidevano, i due uscivano di casa la mattina e tornavano la sera. Nel frattempo la piccola rimaneva a casa da sola. I Carabinieri l'hanno trovata mentre giocava con il gatto e mangiava i pop corn lasciati la mattina dalla mamma.

La madre e il compagno sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di abbandono di minore. «Fortunatamente, durante l'assenza della coppia, pur essendo senza alcuna sorveglianza la bimba non poneva in essere comportamenti pericolosi», hanno sottolineato i carabinieri in una nota. La denuncia è stata segnalata anche al tribunale per i minorenni di Milano e ai servizi sociali di Stradella.