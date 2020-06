Va a fare la spesa e lascia la figlia chiusa in auto: i carabinieri lo denunciano

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Va a fare la spesa e intanto lascia la figlioletta in auto da sola. Ad un papà 37enne, A.S., nato in Bangladesh e residente a Padova, questa decisione è costata una denuncia per reato di abbandono di minori. I carabinieri di Camposampiero lo hanno deferito dopo gli accertamenti del caso.

I militari sono intervenuti su richiesta di alcuni passanti che avevano visto la bambina di 5 anni sola nel veicolo, chiuso, nel parcheggio del centro commerciale Le Centurie, e hanno accertato che la bimba era lì da più di un'ora nella Ford Fiesta di proprietà dell'uomo. La piccola era seduta seduta sui sedili posteriori, con un finestrino abbassato. Gli uomini dell'Arma hanno subito rifocillato la bambina, poi sono entrati nel centro commerciale per rintracciare il padre al quale hanno riaffidato la figlia.

