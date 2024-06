Investita in bicicletta: bambina gravissima, automobilista colpito da malore

Dramma nel comune di Castel Castagna (Teramo): un automobilista investe una bambina di 9 anni sotto gli occhi dei genitori. La piccola, per la violenza dell’impatto, finisce in ospedale in gravissime condizioni: è in pericolo di vita. Il conducente, per lo spavento, si accascia a terra e anche lui viene portato al pronto soccorso dello stesso ospedale. L’incidente è avvenuto verso le 19 di ieri nei pressi della chiesa di contrada Santa Maria di Ronzano. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo un tratto in leggera pendenza e sarebbe finita contro una Fiat Punto che procedeva in senso opposto sulla provinciale. Il conducente, un 52enne del posto, avrebbe tentato di evitare l’impatto frenando con tutta la sua forza e deviando la macchina sul ciglio della strada, ma purtroppo non è riuscito nell’intento: la bambina è finita contro l’auto, facendo un volo di alcuni metri e riportando traumi e lesioni su tutto il corpo, incluso un trauma cranico importante.

A dare l'allarme sono stati i parenti della bambina. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Montorio e l'auto medica del Mazzini di Teramo. I sanitari, appena arrivati, si sono resi conto della gravità della situazione e hanno fatto alzare in volo l’elisoccorso.

Durante questi eventi, anche l’automobilista si è accasciato a terra, forse per il dolore nel vedere la povera bambina in quelle condizioni, e quindi i sanitari hanno dovuto soccorrere anche lui. Arrivato l’elicottero, la bambina è stata trasportata al pronto soccorso del Mazzini di Teramo, dove è stata successivamente ricoverata nel reparto di rianimazione e, sempre secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere trasferita all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

Il conducente dell’auto è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dello stesso ospedale per poi essere ricoverato. Nelle prossime ore, come da prassi in questi casi, verrà sottoposto ai test di alcol e droga. Per tutti i rilievi dell’incidente e per ascoltare i presenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montorio al Vomano. Il Pm di turno, Greta Aloisi, ha disposto il sequestro dell’auto e della bicicletta. Sul luogo della tragedia è accorsa anche la sindaca di Castel Castagna, Rosanna De Antoniis, che ha dichiarato: «Siamo tutti scioccati per l’accaduto».