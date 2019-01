Bambina di tre anni rischia di soffocare per la caramella finita di traverso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tragedia sfiorata martedì a Tavernelle (Panicale). Una bimba di tre anni è stata salvata dopo una crisi respiratoria dovuto a una caramella che le era finita di traverso. La mamma si è presentata in un centro medico del posto con la bimba in braccio che non riusciva a respirare. L'intervento di disostruzione delle vie respiratorie è stato effettuato dal dottor Rony Helou. La bimba, una volta passata l'emergenza, è stata trattenuta per un paio d'ore nel Centro medico umbro diretto dalla dottoressa Dina Helou.