Bambina di 8 anni azzannata da un cane: ferita ad un occhio e a una guancia

TORINO - Paura ieri sera per una bambina di otto anni in Piemonte. La bimba è stata aggredita in strada da un cane che l'ha morsa al volto, causandole un trauma ad un occhio e una grossa ferita ad una guancia per cui sono serviti tre punti di sutura.

LEGGI ANCHE:

Bimba di un anno e mezzo azzannata al volto e sfregiata dal suo cane

Bimba di 16 mesi azzannata al volto dal suo Labrador in casa. La mamma: «È geloso»

L'aggressione da parte del cane è avvenuta ieri sera a Claviere, in alta Valsusa: la bambina è stata trasportata in ospedale a Torino con un elicottero del 118. I medici l'hanno giudicata guaribile in una ventina di giorni.

Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA