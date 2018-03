Bimba disabile di Chernobyl violentata dalla coppia di italiani che la ospitava

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORLI' - Sembrava un gesto di grande solidarietà, quello di una coppia di italiani che avevano ospitato in casa unache compariva tra ledelle radiazioni del disastro nucleare di. Quei due conviventi di, all'apparenza generosi e altruisti, si sono invece rivelati essere due terribili aguzzini, capaci prima di violentare e poi di truffare la giovane.La polizia ha arrestato la coppia, ora accusata dia danno di una ragazza di origine bielorusse che, dall'età di dieci anni, veniva in Italia tutte le estati, ospite della coppia, nell'ambito del progetto di accoglienza bambini vittime delle radiazioni di Chernobyl.Nel maggio del 2014, appena maggiorenne, la ragazza rimane vittima di unmentre si trovava in sella alla sua bicicletta, che le causa un'e per il quale l'ente assicurativo le liquida 2.120.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno subìto. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Forlì, hanno fatto luce sul piano diabolico della coppia che prevedeva di, senza averne alcun titolo giuridico, attraverso il totale controllo di ogni aspetto della vita della ragazza. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura.