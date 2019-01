Bambina di 2 anni cade nel recinto dei rinoceronti allo zoo: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadi due anni è stata ferita dopo essere caduta nel recinto dei rinoceronti in uno zoo della. La piccola è stata trasportata in elicottero all'ospedale dopo essere stata toccata da uno di loro. Secondo quanto riporta l'Independent, è inciampata finendo tra i due pali di metallo che delimitavano l'area riservata a un'intera famiglia di rinoceronti bianchi. È successo allodi Melbourne, località della Florida - negli Stati Uniti.Un incidente che ha sconvolto la famiglia della bambina e tutto lo staff dello zoo. I vigili del fuoco hanno raccontato che la madre è stata portata in ospedale per lo choc, mentre in una nota ufficiale lo zoo ha dichiarato di aver sempre avuto come priorità la sicurezza dei visitatori. «La nostra preoccupazione numero uno è la sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e il nostro cuore va alla famiglia», ha dichiarato, direttore esecutivo dello zoo. Non si conoscono le condizioni attuali della bimba.Lo zoo ha quattro rinoceronti bianchi meridionali e l'aggressione da parte di animali selvatici nei parchi è sempre più frequente. Solo pochi giorni fa una donna,è stata sbranata a 22 anni da un leone. Neolaureata dell'Indiana, lavorava al Conservators Center, una riserva naturalistica a Burlington, nel North Carolina. Secondo i gestori della riserva, faceva parte di un team specializzato e stava pulendo l'area quando il leone è uscito da un spazio che si supponeva chiuso.