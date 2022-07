Bambina bocciata in seconda elementare, ricorso al Tar: «La decisione viola la legge»

I gentitori hanno presentato ricorso al Tar di Bari. La loro figlia è stata bocciata in seconda elementare: una rarità, visto che alle elementari la promozione è per tutti praticamente assodata. La storia arriva dalla Puglia e risale ormai a qualche giorno fa - come racconta Il Corriere del Mezzogiorno -, al 17 giugno e al consiglio dei docenti con cui la piccola è stata bocciata dopo aver frequentato la seconda elementare. I genitori si sono rivolti allo studio legale di Giacomo e Roberta Valla, spiegando che non si sarebbero mai aspettati questa decisione: insomma, a dir loro, non vi era stato alcun segnale che avrebbe potuto far presagire un epilogo dell'anno così pesante.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO «Mi getto sotto il treno». Ragazzo di Ancona minaccia il suicidio al telefono con i genitori: la polizia lo salva a Marotta

«Bocciuatura illegale»

Livelli di competenza inadeguati? La risposta: bocciatura illegale. Secondo i docenti la bimba non avrebbe raggiunto i livelli di competenza adeguata e avrebbe avuto dei problemi nel rapportarsi con i compagni di classe, partecipando alle lezioni soltanto se "sollecitata". A gennaio, per altro, la scuola aveva suggerito ai genitori di affiancare un insegnante per il pomeriggio e così è stato fatto. Il giudizio, dicono, è diverso tra chi vive la bambina nel pomeriggio e chi in mattinata. Adesso però deciderà il Tar. Secondo i legali della famiglia la bocciatura «viola la disposizione di legge sotto molteplici profili».