POTENZA - Una bambina di sei anni è morta la notte scorsa nell' ospedale «San Carlo» di Potenza dopo essere stata investita da un'auto, ieri sera, mentre giocava in strada su un monopattino giocattolo. L'investimento è avvenuto in una strada di rione Lucania: la bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. È stata trasferita in rianimazione, dove è morta durante la notte.