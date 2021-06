Bambina di 4 anni scompare nel nulla: avvistata l'ultima volta all'uscita di un parco giochi

È scomparsa nel nulla, Scarlett Duddy, una bambina di 4 anni che vive in Irlanda del Nord. Le ricerche sono al momento in corso nel Paese e la polizia invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti. La piccola è stata avvistata l'ultima volta ieri a mezzoggiorno all'uscita di un parco giochi per bambini nell'area di Springtown Road a Derry.

L'appello della polizia

La polizia di Derry ha lanciato un appello al pubblico chiedendo di aiutare nelle ricerche. Scarlet, avverte la polizia, ha i capelli castano chiari e legati con un fiocco rosa, occhi nocciola e con due denti anteriori mancanti. Al momento della scomparsa indossava leggings, una gonna e una maglietta color pesca. L'ispettore Swanson ha dichiarato: «Siamo ansiosi di sapere che Scarlet è al sicuro e sta bene. Riteniamo che potrebbe essere in compagnia di un parente e in Irlanda».

Police launch urgent hunt for missing four-year-old girl who vanished after leaving play centre https://t.co/wJuV6RCrIc — Daily Mail Online (@MailOnline) June 29, 2021

«Indossava leggings color pesca, una gonna color pesca, una t-shirt color pesca» «e un maglione blu scuro con un cuore di paillettes argentate. Se qualche cittadino ha informazioni su Scarlet, lo esorto a contattare immediatamente la polizia». «Mi appello a lui affinché si metta al più presto in contatto con la polizia».

