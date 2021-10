Ballottaggi, risultati in diretta: a Roma Gualtieri 59/63%- Michetti 37/41%, a Torino Lorusso 56/60% - Damilano 40/44%. Testa a testa a Trieste: exit poll. Affluenza al 47,55%

Ballottaggi. Chiuse alle 15 le urne per l'elezione dei sindaci in dieci capoluoghi. Cinque milioni gli italiani chiamati a votare. Le sfide principali a Roma (sfidanti Enrico Michetti e Roberto Gualtieri) e Torino (in lizza Paolo Damilano e Stefano Lorusso). Si è votato anche a Trieste, Latina, Varese, Isernia, Benevento, Caserta e Cosenza. Ecco i primi exit poll. Nella Capitale e a Torino in vantaggio i candidati del centrosinistra.

I risultati in diretta

ROMA

Enrico Michetti 37/41%

Roberto Gualtieri 59/63%

TORINO

Paolo Damilano 40/44%

Stefano Lorusso 56/60%

TRIESTE

Roberto Dipiazza 48/52%

Francesco Russo 48/52%

VARESE

Davide Galimberti

Matteo Bianchi

LATINA

Vincenzo Zaccheo

Damiano Coletta

CASERTA

Carlo Marino

Gianpiero Zinzi

BENEVENTO

Benevento Clemente

Mastella Luigi Perifano

COSENZA

Francesco Caruso

Franz Caruso

ISERNIA

Piero Castrataro

Gabriele Melogli

