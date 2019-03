Balena trovata morta la scoperta choc: dentro ci sono 40 chili di plastica

di Silvia Natella

Il Pianeta è a rischio e in questi giorni non si parla d'altro, ma a impressionare il web sulle conseguenze dell'inquinamento ci sono anche delle foto delle ultime ore che mostrano 40 chili di plastica nella pancia di una balena morta a largo difare la scoperta choc è statoÈ passato molto tempo da quando Collodi faceva del ventre del mammifero un habitat perfetto per Pinocchio e per suo padre Geppetto - protagonisti della sua favola. Oggi le balene sono in via di estinzione e ingurgitano di tutto. In quella di Cuvier, trovata spiaggiata a est di Davao, sono stati trovati sedici sacchi di riso, quattro sacchi di quelli utilizzati nelle piantagioni di banane e numerose buste della spesa per un totale record di 40 chilogrammi di plastica.Blatchley ha provveduto all'autopsia e ha letteralmente estratto dal cetaceo il "cibo" letale. La balena è morta di«La quantità più grande mai vista in una balena - ha commentato Blatchley pubblicando le foto su Facebook - Non ero pronto a trovarmi davanti tale quantità. Era così tanta che la plastica stava cominciando a calcificare" ha riferito il biologo marino».«È disgustoso. I governi devono prendere provvedimenti contro coloro che continuano a considerare corsi d'acqua e oceani come discariche», è l'appello lanciato dalla direzione delNegli ultimi dieci anni i ricercatori hanno recuperato le carcasse di molti delfini e balene. Tra questi, 57 sono morti dopo aver ingerito plastica e spazzatura.