Bagarini alla Scala nuovo licenziamento in biglietteria

lotta al bagarinaggio

Bagarini alla Scala: esposto alla Procura. Allontanati dipendenti infedeli, trasferita la biglietteria

che aveva già portato al licenziamento di altri due lavoratori della biglietteria nel corso dell'ultimo anno. L'ultimo licenziato in ordine di tempo sta organizzando il ricorso sul provvedimento, anche perché la lettera arrivata un paio di settimane fa (al rientro da un periodo di assenza) è datata 22 dicembre 2018. Già uno dei licenziati aveva presentato ricorso, ottenendo un risarcimento ma senza reintegro.Delle novità 'anti-bagarinì della biglietteria - tornata ad agosto in teatro, mentre prima era nel mezzanino della metro Duomo, e con sistemi che prevedono la registrazione dei clienti - ha accennato anche il sindaco Giuseppe Sala nell'incontro che ha avuto con i sindacati del teatro nei giorni scorsi, insieme al sovrintendente Alexander Pereira.L'appuntamento è stato l'occasione per parlare anche della decisione del cda di aprire una selezione internazionale per scegliere il sovrintendente designato, cioè chi sostituirà Pereira nel 2020, se il manager austriaco non verrà riconfermato. Il sindaco, hanno spiegato dai sindacati, ha dato la disponibilità di un nuovo incontro a dicembre «a valle» della decisione che il cda prenderà sulla questione.(