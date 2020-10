La collaboratrice domestica ruba i soldi in casa dell'anziana: beccata con le banconote segnate

UDINE - Una donna, di 64 anni, è stata arrestata per furto aggravato dopo che è stata trovata in possesso di 640 euro che aveva sottratto nell'abitazione di Colloredo di Monte Albano (Udine) dove prestava servizio come collaboratrice domestica. A denunciare alcuni ammanchi era stata la proprietaria dell'abitazione, che ha chiesto la collaborazione dei Carabinieri. I militari dell'Arma hanno segnato le banconote e atteso che l'autrice dei furti entrasse in azione. Appena uscita dall'abitazione della vittima, gli investigatori hanno perquisito la sospettata e hanno rinvenuto l'intera somma.

Ultimo aggiornamento: 16:28

