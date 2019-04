Badante infedele, si tiene le chiavi di casa e ruba 6mila euro di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad Arce è stata denunciata una badante. Si tratta di una donna dell’est Europa, di 65 anni, che ora dovrà rispondere di furto aggravato. Con le indagini dei carabinieri di Arce, partite dopo la querela di un anziano del posto, si è scoperto che la donna, assunta come badante, approfittando dell’assenza della persona che doveva accudire, ha tenuto una copia delle chiavi di casa e, di tanto in tanto, senza esserne autorizzata, si sarebbe introdotta nell’abitazione sottraendo gioielli e denaro in contante per 6 mila euro. Ad accorgersi del tutto è stato proprio l’anziano che l’aveva assunta. Ora lei dovrà rispondere di furto aggravato. Lui troverà un’altra badante.