Arrestata badante, ripresa mentre ruba soldi e gioielli in casa dell'anziana

TRIESTE - Rubava soldi e gioielli all'anziana che assisteva: una badante è stata arrestata oggi, 13 Agosto, dalla polizia di Stato, dopo un'attività di indagine che ha comportato anche l'installazione, nella casa dell'anziana, di telecamere. Al termine delle indagini, è stata dunque arrestata G. A., classe 1969, incensurata, dipendente di una casa di riposo per anziani, che abusando della fiducia concessale dalla vittima, ha più volte sottratto presso l’abitazione di questa contanti e monili in oro.



Nei primi giorni di agosto il figlio dell’anziana ultranovantenne, preoccupato per i diversi ammanchi di preziosi e contanti, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato. Gli immediati accertamenti hanno portato a individuare proprio una delle badanti quale autrice dei vari furti; la stessa che è stata ripresa dalle telecamere interne dell’appartamento mentre rovistava all’interno di cassetti e armadi. Le indagini condotte dagli investigatori della 4^ Sezione “reati contro il patrimonio della Squadra Mobile” hanno consentito di accertare come in due distinte occasioni l’indagata, terminato il turno lavorativo presso il domicilio dell’anziana, abbia effettuato la vendita di monili in oro presso diversi compro oro.



Recuperati i gioielli, gli stessi sono stati riconosciuti come quelli asportati alla vittima. Alla fine, i poliziotti hanno teso un agguato alla badante ladra, sottoponendola a un controllo mentre, al termine della prestazione lavorativa, stava per uscire dall’abitazione della donna accudita. I poliziotti hanno perquisito la sua borseta, trovando 90 euro e diversi gioielli asportati poco prima. E' stata quindi arrestata.

