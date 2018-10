Baby genio a 17 anni, crea un cuore artificiale: «Si adatta allo sforzo del paziente»

Lui si chiama, ha 17 anni ed è un ricercatore giovanissimo, un ragazzino prodigio: alla sua età da liceale ha infatti creato un prototipo innovativo di cuore artificiale, in grado di adattarsi allo sforzo del singolo paziente. Jonathan, dopo l'infarto di un'amica di famiglia, avuto due settimane prima delle sue nozze, ha iniziato a lavorare ad un progetto per migliorare le condizioni delle persone con seri problemi cardiaci. Quasi come fosse una missione.Con la sua idea,all'Expo-scienza pancanadese e una borsa di studio per l'università. Il limite degli attuali cuori meccanici è quello di avere velocità di pompaggio standard, mentre il prototipo realizzato dal giovanissimo scienziato punta a pompare sangue a seconda del livello di sforzo del paziente, grazie a sensori utilizzati per misurare la temperatura corporea.Quando infatti si spreca energia, la temperatura del corpo aumenta e il cuore deve battere più velocemente per compensare. Il cuore messo a punto da Jonathan Lévesque è realizzato con materiali biocompatibili e, quindi, non prevede l'utilizzo di farmaci anti-rigetto.