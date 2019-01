Incubo baby gang. «Quel bambino con il tirapugni mi ha colpito in volto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - «All'inizio credevo stesse scherzando.». Invece quelnon ha aspettato un attimo acon un. «Ci hanno colti di sorpresa, non credevamo che quel gruppetto di ragazzini potesse arrivare a quel punto». Il ventenne aggredito domenica sera sotto casa , a San Polo, ha il viso gonfio per un pugno che non si sarebbe mai aspettato. E se il giovane è ancora incredulo, suo padre è decisamente arrabbiato. «Non si è più sicuri nemmeno sotto casa - denuncia - ormai siamo in mano di questeche sanno di poter delinquere impunemente».Il giovane ricostruisce, momento dopo momento, l'aggressione subita, dopo una tranquilla serata tra amici. «Eravamo sotto casa mia, a fumare la sigaretta post cena, quando si è avvicinato questo gruppo di ragazzini. Erano giovanissimi, di certo non avevano più di 18 anni. Tutti maschi, tutti vestititi di scuro, in tuta. Ci hanno chiesto se avevamo della droga da vendergli. Quando gli abbiamo detto di no, si sono allontanati. Poi uno è tornato indietro, si è avvicinato a me con tono minaccioso, mi ha mostrato il tirapugni e mi ha intimato di dargli tutto quello che avevo».