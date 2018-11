Umbertone al telefono con Babbo Natale: dialogo troppo divertente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piccoloè ormai un idolo: il bambino simpaticissimo, famosissimo sui social, e mascotte del Napoli calcio, ne ha “combinata” un’altra delle sue. Nell’ultimo filmato, che ha già fatto il giro di Whatsapp, a Umbertone viene fatto un piccolo scherzo.Gli passano il telefono e dall’altra parte della cornetta c’è niente meno che: Umbertone sembra onorato e sorpreso dal piacere di avere al telefono una simile celebrità. Ma la sorpresa lascia spazio ai sensi di colpa, quando Babbo Natale inizia a rimproverarlo:E Umbertone reagisce da par suo: prima agita le braccia per dire a Babbo Natale che può spiegare i motivi del suo non essere stato buono. Poi, all’ennesima volta in cui Babbo Natale lo interrompe, sbotta: «Statt nu poco zitt». Come dargli torto?