Babbo Natale è realmente esistito? Ecco il posto misterioso dove potrebbe essere sepolto

Babbo Natale, Santa Claus e San Nicola sono alcuni dei tanti nomi tra leggenda e verità, che sono stati dati all'uomo in rosso che ogni anno porta i doni a tutto il mondo. Il simbolismo, ovviamente, ha bisogno di poche spiegazioni per chiunque sia cresciuto ricevendo regali da Babbo Natale.

Sebbene il primo abitante del Polo Nord sia vivo e vegeto nei cuori dei bambini che credono, la persona che lo ha ispirato è realmente esistita: San Nicola di Myra. Prima di diventare santo, Nicola era un orfano, nato nell'antica città romana di Patara. Alla sua morte inoltre avrebbe lasciato tutti i suoi averi ai poveri e ai malati, secondo quanto afferma Vatican News. San Nicola è stato vescovo di Myra in Turchia. Morì il 6 dicembre del 343 e secondo fonti storiche fu proprio sepolto a Myra. Tuttavia, la posizione esatta del corpo di San Nicola oggi continua a lasciare perplessi gli studiosi.

Il luogo di sepoltura

Alcuni credono che la sua tomba sia intatta sotto il pavimento della chiesa di San Nicola ad Antalya, in Turchia. Altri sostengono che il suo corpo sia stato rubato e trasferito a Bari, dove riposa in una cripta sotto la Basilica di San Nicola. Molti sostengono invece che le reliquie del corpo di San Nicola siano state invece rubate e poi vendute, a persone e chiese in tutto il mondo. Secondo quanto appreso dalla BBC invece il posto leggendario in cui Santa Claus sarebbe sepolto in Irlanda. Il luogo sarebbe Jerpoint Park , una città medievale del XII secolo deserta situata a 20 km a sud della città di Kilkenny, in Irlanda.

Si pensa che l'insediamento (precedentemente chiamato Newtown Jerpoint) sia stato fondato dai Normanni, che arrivarono in Irlanda intorno al 1160 d.C. Secondo un piano di conservazione compilato dall'Ireland's Heritage Council, la città fiorì nel XV secolo, con prove archeologiche che rivelano case, un mercato, una torre, un ponte, strade, un mulino, un sistema di gestione dell'acqua e la vicina abbazia di Jerpoint, che si trova ancora oggi.

Secondo una famiglia originaria del luogo, la leggenda vuole «che sia sempre stato qui». Un'effigie di pietra nel cimitero della chiesa della cittadina medievale sembrerebbe rappresentare proprio la figura di San Nicola. La leggenda inoltre narra che alcuni cavalieri turchi portarono con sé una reliquia del santo in Irlanda, la quale finì nella chiesa di San Nicola a Newtown Jerpoint e alla fine fu sepolta nel cimitero.