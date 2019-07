Festini a luci rosse e a base di cocaina: avvocato in carcere

di Lino Lava

PADOVA - L'avvocato Francesco Bizzarri è finito in carcere. Il cinquantunenne professionista milanese, accusato di aver organizzato festini hard a base di cocaina, è stato arrestato sabato dai carabinieri su ordine del Tribunale di Padova. Il giudice Laura Alcaro ha accolto l'istanza del pubblico ministero Benedetto Roberti e ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il legale, che aveva il divieto di dimora a Padova, l'obbligo di presentarsi quotidianamente alle forze dell'ordine e l'obbligo della permanenza notturna in casa, dalle 21,30 alle 6,30 del mattino, in più occasioni non è stato trovato nel suo domicilio di sera. Bizzarri, difeso dagli avvocati Gian Mario Balduin e Stefania Pattarello, dopo l'arresto è stato accompagnato al pronto soccorso e poi associato nella casa circondariale di Vicenza. E al pronto soccorso ha inveito contro i sanitari e il pubblico ministero.