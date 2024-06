Isabella Settanni, avvocatessa romana trovata morta in casa in Abruzzo: intossicata da un veleno. Lascia due figli

Muore a 52 anni, dopo aver ingerito nitrito di sodio. La Procura di Sulmona apre un fascicolo, al momento, contro ignoti. E’ successo nel Comune di Villetta Barrea, in un ex agriturismo adibito ad abitazione, situato lungo la strada che conduce a Passo Godi. La vittima Isabella Settanni, era un avvocato del Foro di Roma.

Giulia Tramontano, Impagnatiello a processo con l’aggravante della crudeltà: punta sulla perizia psichiatrica

Avvocatessa romana trovata morta in casa

La dinamica di quanto accaduto, è al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, la donna si trovava da sola in casa, quando ha perso i sensi.

I soccorsi

L'allarme è stato lanciato da una collega, dopo che aveva ricevuto un messaggio dalla 52enne, nel quale dichiarava di non sentirsi bene. Dopo aver tentato di chiamarla senza ricevere risposta, ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118. È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo, per prestare assistenza.

Nonostante i diversi tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari, purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere intorno alle ore 13,30. Il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, ha disposto il trasferimento della salma all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove nei prossimi giorni, verrà eseguito l’esame autoptico, per chiarire le cause del decesso. Lascia due figli.