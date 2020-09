Avezzano, accoltella la moglie candidata al comune e si lancia dalla finestra. Un vicino ha provato a salvarlo

Potrebbe essere stata la gelosia o altri motivi familiari a far degenerare la lite che intorno alle 11 ha scatenato la violenza del 70enne, conosciuto e stimato medico di famiglia di(L'Aquila), che ha accoltellato la moglie, la 66enne commerciante Paola Lombardo, per poi gettarsi dal quinto piano dell'abitazione nel centro del capoluogo marsicano: è una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri di Avezzano che stanno indagando sul fatto di sangue che ha portato alla morte del medico e al ricovero in gravi condizioni della donna, ora in prognosi riservata nel reparto di chirurgia. All'arrivo in ospedale la donna è stata operata. Alla lite non hanno assistito testimoni: i militari da domani cominceranno ad ascoltare parenti ed amici, ma per stabilire le vere motivazioni sperano di poter ascoltare la donna nei prossimi giorni.LEGGI ANCHE: Giuliano, 63 anni, imprenditore, cade su una pietra e muore sul sentiero dei Sibillini. Amici sotto choc La coppia aveva due figli che non abitano nella casa di famiglia: uno dei due, in particolare, è sposato e vive all'estero. Intanto, in un contesto di massimo riserbo da parte dei carabinieri, emergono alcuni particolari sulla tragedia: la 66enne sarebbe rientrata dopo aver fatto la spesa, visto che sulla scena è stato trovato uno scontrino di questa mattina. A quel punto, per ragioni che gli investigatori cercheranno di appurare, sarebbe scoppiata la lite finita con l'accoltellamento. La donna, pur perdendo molto sangue, è riuscita a fuggire al piano inferiore e a chiedere aiuto a una vicina che ha chiamato subito i soccorsi. Il marito, probabilmente sotto choc per l'accoltellamento, dopo aver chiesto aiuto, è salito sul davanzale della finestra e, dopo essere rimasto per qualche istante appeso ad una sbarra, si è gettato nel vuoto.Alla scena ha assistito un giovane che era nel cortile il quale ha tentato di attutire la rovinosa caduta del medico, rischiando di ferirsi. Nessuno degli inquilini della palazzina avrebbe sentito il diverbio tra i due coniugi. Il medico, da tutti ritenuto una persona molto mite, sarebbe andato in pensione nel prossimo mese di novembre. La donna, commerciante proprietaria di una profumeria in centro, è tra i candidati al consiglio comunale di Avezzano con una lista civica.