Avellino, bus Air in Ucraina per portare i bambini orfani di guerra in vacanza

Missione umanitaria per Air Campania. L’iniziativa consentirà a 100 bambini ucraini orfani di guerra, provenienti dalla città di Ivano-Frankivs’k, nel sud-ovest dell’Ucraina, di partecipare a un campo estivo che si svolgerà a Palinuro fino al 24 giugno.

Questa mattina, due autobus della flotta sono partiti dal deposito di Torrette di Mercogliano. La delegazione, guidata dall’amministratore Anthony Acconcia, raggiungerà Luzhanka Border (al confine con l’Ucraina) dove sarà accolta da don Andrii Budziak, direttore della Caritas della città di Nadvirna, che da due anni gestisce una struttura offrendo rifugio ai profughi di guerra.

Da lì, la missione ripartirà per Palinuro, con arrivo previsto il 14 giugno. L’obiettivo è offrire loro un periodo di svago e supportare il loro sviluppo emotivo e sociale.

Per Air Campania è la seconda missione umanitaria a sostegno delle vittime del conflitto, dopo quella del marzo 2022. Acconcia si è detto «onorato di poter contribuire, ancora una volta, a una causa così importante. La nostra missione non è solo trasportare persone, ma anche aiutare le nostre comunità e supportare chi è in difficoltà. Questo campo estivo offrirà ai bambini l’opportunità di riscoprire serenità e speranza per il futuro».